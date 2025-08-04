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Сарвели интересен «Сочи» и «Торпедо». Черно-белые ведут переговоры с агентом форварда «Локо»

Переговоры с агентом 27-летнего игрока ведет «Торпедо», сообщает «Чемпионат».

Источник: Sports

Также Сарвели интересуется «Сочи». Контракт нападающего рассчитан до июня 2026 года.

В прошлом сезоне в 33 матчах во всех турнирах на счету Сарвели 3 гола и 5 ассистов. В текущем сезоне футболист провел один матч — в Фонбет Кубке России.