Сарвели интересен «Сочи» и «Торпедо». Черно-белые ведут переговоры с агентом форварда «Локо»

Также Сарвели интересуется «Сочи». Контракт нападающего рассчитан до июня 2026 года.
В прошлом сезоне в 33 матчах во всех турнирах на счету Сарвели 3 гола и 5 ассистов. В текущем сезоне футболист провел один матч — в Фонбет Кубке России.
Переговоры с агентом 27-летнего игрока ведет «Торпедо», сообщает «Чемпионат».
Также Сарвели интересуется «Сочи». Контракт нападающего рассчитан до июня 2026 года.
В прошлом сезоне в 33 матчах во всех турнирах на счету Сарвели 3 гола и 5 ассистов. В текущем сезоне футболист провел один матч — в Фонбет Кубке России.