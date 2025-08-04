Хавбек «Сочи» Макарчук про 0:7 на старте РПЛ: «Надо добавить характера, и все будет хорошо»

— Проблемы в первых матчах были, но они не системные. Они в большей степени связаны с нашей самоотдачей, потерей концентрации и нашими ошибками. Это касается концовки матча с «Локомотивом» и почти всей игры с «Акроном» (0:4). В кубковой игре с «Динамо» (2:3) было уже получше. Если у нас будет такая же самоотдача, как в этом матче, плюс мы добавим в игровых взаимодействиях, то все у нас будет хорошо.