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Семак о том, что «Зенит» не играет на ноль: «Создаем хорошо. Нужно найти баланс, чтобы меньше пропускать»

Тренер петербургского клуба поделился мнением после матча РПЛ с ЦСКА (1:1).

Источник: Sports

— «Зениту» снова не удалось сыграть на ноль, как ни в одном из четырех матчей сезона. Тревожит ли вас это? И видите ли вы какой-то потенциал для роста?

— Конечно, потенциал вижу, и действительно для нас это не является новостью, что мы в каждой игре пропускаем. В прошлом сезоне была одна из лучших оборон, в этом сезоне — тоже. Но мы и не забиваем в этом сезоне столько, сколько хотелось бы для побед.

Сегодня статистику видел по Инстату. Мы из десяти голевых моментов один забили, ЦСКА — из трех один. Если хотя бы на среднем уровне реализовывали 20−30 процентов, и результат был бы другой. Здесь, конечно, нам хочется играть понадежнее, но нужно и забивать для этого больше. Тем более возможности для этого были. Но пока очень сложно именно с такой реализацией моментов.

У нас столько моментов было и с «Ростовом» (2:1), рекорд тура по xG, и сегодня показатель xG очень большой. Если принимать во внимание то, с какой командой мы играли, которая умеет обороняться, и в этом компоненте она тоже одна из лучших команд.

И с тем же «Рубином» (2:2) сколько во втором тайме было моментов — два-три очень хороших момента, в которых можно было увеличить преимущество. Я думаю, что создаем хорошо, нам нужно найти баланс для того, чтобы действительно меньше пропускать. Хотя мы и сегодня с линии вратарской два раза били и не могли забить. А нам забили щекой с линии штрафной. Конечно, это тоже определенного рода удача.

По сути, не так плохо мы играем в обороне. Если взять острые моменты, наверное, самый острый и грубая ошибка — когда Круговой выходил под углом один в один, катил набегающему игроку. Это была самая острая атака. В остальном были удары из-за штрафной, которые вряд ли назовешь голевыми моментами. У нас таких моментов было очень много, но это футбол. Где-то одна команда лучше использует те шансы, которые есть, — сказал Семак.