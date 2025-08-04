Семак о том, что «Зенит» не играет на ноль: «Создаем хорошо. Нужно найти баланс, чтобы меньше пропускать»

Сегодня статистику видел по Инстату. Мы из десяти голевых моментов один забили, ЦСКА — из трех один. Если хотя бы на среднем уровне реализовывали 20−30 процентов, и результат был бы другой. Здесь, конечно, нам хочется играть понадежнее, но нужно и забивать для этого больше. Тем более возможности для этого были. Но пока очень сложно именно с такой реализацией моментов.