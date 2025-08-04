Аткинсон об «МЮ»: «Я бы взял Кейна. С Харри в атаке полузащита знала бы, кому пасовать. Леви хотел за него 100 млн фунтов — так заплатите 120»

Я бы взял Кейна. Говорят, что [глава «Тоттенхэма»] Леви хотел за него 100 миллионов фунтов [до перехода в «Баварию» в 2023-м]. Ок, так заплатите 120. С Харри в атаке полузащита знала бы, кому пасовать, и обороне было бы легче. Когда есть бомбардир, всяко лучше«, — сказал экс-тренер “МЮ”.
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