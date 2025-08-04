Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.88
П2
4.67
Футбол. Первая лига
20:00
Ротор
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.26
П2
4.40
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
1
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Сокол
0
П1
X
П2

Аткинсон об «МЮ»: «Я бы взял Кейна. С Харри в атаке полузащита знала бы, кому пасовать. Леви хотел за него 100 млн фунтов — так заплатите 120»

"Что я бы сделал, если бы возглавлял команду? Многие проблемы были бы решены после подписания достойного форварда. Это сгладило бы многие шероховатости.

Источник: Спортс"

Я бы взял Кейна. Говорят, что [глава «Тоттенхэма»] Леви хотел за него 100 миллионов фунтов [до перехода в «Баварию» в 2023-м]. Ок, так заплатите 120. С Харри в атаке полузащита знала бы, кому пасовать, и обороне было бы легче. Когда есть бомбардир, всяко лучше«, — сказал экс-тренер “МЮ”.

Узнать больше по теме
ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.
Читать дальше