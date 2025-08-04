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Экс-защитник «Арсенала» Соареш о Роналду: «Однажды Криштиану сказал мне: “Седрик, 5G может повлиять на твой сон”. Он не берет телефон с собой в спальню»

"В определенное время он перестает пользоваться мобильным телефоном. Он говорит, что это мешает ему спать, поэтому не берет его с собой в спальню.

Источник: Спортс"

Однажды он сказал мне: «Седрик, тебе не стоит пользоваться 5G, потому что это может повлиять на твой сон». Это было, когда появился 5G. Не знаю, продолжает ли он так делать, но он блокировал сигнал во время сна«, — сказал в интервью ESPN Brasil бывший защитник “Арсенала” и сборной Португалии, а ныне игрок “Сан-Паулу”.