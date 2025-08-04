Экс-вратарь Польши Томашевски о Левандовском: «Лучшие игроки “Барсы” не пасуют ему, это конец. Роберту пора перейти в Саудовскую Аравию, как делали топ-футболисты, кроме Месси»

Роберту следует прямо сейчас завершить карьеру в «Барселоне» и перейти в менее требовательную команду в Саудовской Аравии, как это делали лучшие игроки мира, за исключением Месси.
Конечно, Левандовски имеет полное право остаться, но он должен понимать, что в следующем сезоне ему придется выходить на замену«, — заявил бывший вратарь сборной Польши в интервью “Super Express”.
Саудовцы интересуются Левандовским. Форвард не хочет уходить, но «Барса» продаст его, если получит крупное предложение.
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