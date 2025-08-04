К ФИФА подадут миллиардный иск

Ранее руководство Ла Лиги подало иск против ФИФА в Спортивный Арбитражный суд (CAS). Причиной стало изменение формата проведения клубного чемпионата мира, а именно участие в турнире 32 команд с 2025 года. По мнению руководителей чемпионата Испании, ФИФА не заботится об экосистеме футбола.