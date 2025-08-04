ЦСКА о Роше: «Виллиан уведомил о решении воспользоваться опцией в контракте и принять выгодное предложение. Будем отталкиваться от поступления средств на счет клуба, а не просто письменного уведомления»

Однако применительно к активации опции важно отметить, что это должен быть единый транш, который поступает на счет клуба и активирует опцию. В текущих обстоятельствах ЦСКА, безусловно, отталкивается от поступления денежных средств на расчетный счет клуба, а не просто письменного уведомления. Только в этом случае сделка официально состоится.