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ЦСКА о Роше: «Виллиан уведомил о решении воспользоваться опцией в контракте и принять выгодное предложение. Будем отталкиваться от поступления средств на счет клуба, а не просто письменного уведомления»

"Как известно, Виллиан уведомил клуб о решении воспользоваться опцией в контракте и принять поступившее ему выгодное предложение.

Источник: Спортс"

Клуб благодарен Роше за годы, проведеные в нашем клубе, за борьбу и самоотдачу, за трофеи, завоеванные с ЦСКА.

Однако применительно к активации опции важно отметить, что это должен быть единый транш, который поступает на счет клуба и активирует опцию. В текущих обстоятельствах ЦСКА, безусловно, отталкивается от поступления денежных средств на расчетный счет клуба, а не просто письменного уведомления. Только в этом случае сделка официально состоится.

Ситуация, безусловно, обязывает клуб активизировать переговоры по кандидатам на позицию центрального защитника, которые давно фигурируют в нашем шорт-листе на случай ухода кого-то из игроков. Эти переговоры активно ведутся", — сообщил директор по коммуникациям ЦСКА.

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