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Агент Ракова об уходе форварда из «Локо»: «Непонятно, как тренер сделал ставку на Салтыкова. Конкуренцию за Вадима “Крылья” выиграли у “Пари НН” в честной борьбе, они давно вели его&r

— Руслан Алиев давно вел Ракова. Нужно было уговаривать не меня, а «Локомотив», который был не готов отпускать. В это межсезонье «Крылья» сразу проявили активность и выиграли конкуренцию у «Пари НН» в честной борьбе.

Источник: Спортс"

— В чем «Крылья» оказались предпочтительнее?

— Мы отталкивались от мнения Ракова. У него лежала душа к Самаре. Он знает Бабкина, Лешу Лысова. Подкупило и то, что «Крылья» вели Ракова на протяжении большого количества времени, осознанно его хотели.

— Сколько «Крылья» его вели?

— Весь прошлый сезон.

— Но «Крылья» же были другими.

— Был Руслан. От него многое зависело.

— О Ракове давно говорят, при этом летом «Локо» усилил атаку. Вам это понятно?

— Нужна была вариативность, приобрели опытных ребят, это ладно. Мне непонятно, как тренер сделал ставку на Салтыкова. Мы видим, что у него пока не складывается в «Локомотиве», — сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» агент форварда «Крыльев Советов».

Раков сделал дубль и ассистировал Божину в игре с «Ростовом». 20-летний форвард «Крыльев» забил в 3-м матче подряд и лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 4 голами.