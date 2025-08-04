Агент Ракова об уходе форварда из «Локо»: «Непонятно, как тренер сделал ставку на Салтыкова. Конкуренцию за Вадима “Крылья” выиграли у “Пари НН” в честной борьбе, они давно вели его&r

— В чем «Крылья» оказались предпочтительнее?
— Мы отталкивались от мнения Ракова. У него лежала душа к Самаре. Он знает Бабкина, Лешу Лысова. Подкупило и то, что «Крылья» вели Ракова на протяжении большого количества времени, осознанно его хотели.
— Сколько «Крылья» его вели?
— Весь прошлый сезон.
— Но «Крылья» же были другими.
— Был Руслан. От него многое зависело.
— О Ракове давно говорят, при этом летом «Локо» усилил атаку. Вам это понятно?
— Нужна была вариативность, приобрели опытных ребят, это ладно. Мне непонятно, как тренер сделал ставку на Салтыкова. Мы видим, что у него пока не складывается в «Локомотиве», — сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» агент форварда «Крыльев Советов».
Раков сделал дубль и ассистировал Божину в игре с «Ростовом». 20-летний форвард «Крыльев» забил в 3-м матче подряд и лидирует в списке бомбардиров РПЛ с 4 голами.