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Грузинский «Орби» обратится в ФИФА из-за трансфера Бедошвили в «Пари НН»: «Игрок уехал в Россию без нашего согласия и расторг контракт в одностороннем порядке»

Сегодня нижегородцы объявили о подписании контракта с 21-летним вингером.

Источник: Спортс"

"У Вахо Бедошвили был контракт с нашим клубом до 31 декабря 2026 года. После участия в чемпионате Европы до 21 года в составе сборной Грузии мы получили официальные предложения от ряда европейских клубов относительно трансфера игрока. С одним из клубов мы и игрок совместно согласовали условия трансфера, договор и контракт были готовы к подписанию. На следующий день мы узнали, что игрок уехал в Россию без согласия нашего клуба, и с тех пор с ним невозможно связаться.

Несколько дней назад мы получили уведомление о том, что игрок в одностороннем порядке расторг контракт с «Орби» и был зарегистрирован российским футбольным клубом «Пари Нижний Новгород». Действия как игрока, так и «Пари Нижний Новгород» нарушают регламент ФИФА, тем самым нарушая законные интересы нашего клуба.

Исходя из сложившейся ситуации, мы приняли решение обратиться в соответствующий орган ФИФА и начать судебный спор против игрока и российского клуба«, — сообщили в “Орби”.