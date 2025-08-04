Грузинский «Орби» обратится в ФИФА из-за трансфера Бедошвили в «Пари НН»: «Игрок уехал в Россию без нашего согласия и расторг контракт в одностороннем порядке»

"У Вахо Бедошвили был контракт с нашим клубом до 31 декабря 2026 года. После участия в чемпионате Европы до 21 года в составе сборной Грузии мы получили официальные предложения от ряда европейских клубов относительно трансфера игрока. С одним из клубов мы и игрок совместно согласовали условия трансфера, договор и контракт были готовы к подписанию. На следующий день мы узнали, что игрок уехал в Россию без согласия нашего клуба, и с тех пор с ним невозможно связаться.