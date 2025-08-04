Морено об 1:2 от «Рубина»: «Даку — один из лучших нападающих РПЛ, не случайно “Зенит” им интересовался. “Сочи” играет лучше по сравнению со стартом сезона, создает мом

— Нам нужно минимизировать ошибки и улучшать свою игру. По сравнению со стартом чемпионата мы играем лучше, создаем моменты, хоть и не можем их реализовать, но это путь наверх. Над реализацией мы будем работать, проанализируем этот матч и расскажем своим ребятам, в чем именно и как мы можем прибавить.