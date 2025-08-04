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Морено об 1:2 от «Рубина»: «Даку — один из лучших нападающих РПЛ, не случайно “Зенит” им интересовался. “Сочи” играет лучше по сравнению со стартом сезона, создает мом

Сочинцы проиграли матч 3-го тура Мир РПЛ со счетом 1:2.

Источник: Спортс"

— Нам нужно минимизировать ошибки и улучшать свою игру. По сравнению со стартом чемпионата мы играем лучше, создаем моменты, хоть и не можем их реализовать, но это путь наверх. Над реализацией мы будем работать, проанализируем этот матч и расскажем своим ребятам, в чем именно и как мы можем прибавить.

— Центральный защитник Аберден не справился в дуэли с Даку?

— У Набиля уже была желтая карточка. К тому же до этого он совершил фол в штрафной, когда был назначен пенальти, поэтому я не хотел рисковать. Матч только начался и центральный защитник был на карточке, потом еще один защитник Марсело получил предупреждение. Именно в тот момент я хотел снизить риски.

— Сдержать Даку не вышло?

— Даку — один из лучших нападающих чемпионата. Не случайно «Зенит» и другие команды интересовались им. Он демонстрирует это и доказывает своей игрой, поэтому не всегда получается сдерживать таких игроков, как он.

— Придаст ли первый гол в чемпионате уверенности команде?

— Да, мы наконец‑то забили гол и еще мы начали создавать моменты. Как минимум два момента было у Крамарича, также два момента у Зиньковского. Может быть нужно создать 20 моментов, чтобы мы смогли забить. Над этим еще нужно работать, — сказал Морено.