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«Парма» купила защитника «Труа» Ндиайе за 8 млн евро. Контракт — на 5 лет

Итальянский клуб объявил о подписании защитника «Труа». Стороны заключили контракт до 2030 года.

По информации инсайдера Николо Скиры, сумма сделки составила 8 миллионов евро.

В прошлом сезоне Лиги 1 Ндиайе провел 22 матча и забил 1 гол. Его статистика — здесь.

Фото: https://www.parmacalcio1913.com/