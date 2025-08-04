«Парма» купила защитника «Труа» Ндиайе за 8 млн евро. Контракт — на 5 лет

По информации инсайдера Николо Скиры, сумма сделки составила 8 миллионов евро.
В прошлом сезоне Лиги 1 Ндиайе провел 22 матча и забил 1 гол. Его статистика — здесь.
Фото: https://www.parmacalcio1913.com/
Итальянский клуб объявил о подписании защитника «Труа». Стороны заключили контракт до 2030 года.
По информации инсайдера Николо Скиры, сумма сделки составила 8 миллионов евро.
В прошлом сезоне Лиги 1 Ндиайе провел 22 матча и забил 1 гол. Его статистика — здесь.
Фото: https://www.parmacalcio1913.com/