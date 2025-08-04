«Наполи» предложил «Ювентусу» 14 млн евро за Миретти. Позиции сторон сближаются

«Наполи» и «Ювентус» в ближайшие дни продолжат контактировать и намерены прийти к соглашению.
Миретти провел 25 игр в Серии А в прошлом сезоне, выступая за «Дженоа» на правах аренды. Статистику 22-летнего полузащитника можно изучить здесь.
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Туринский ФК «Ювентус» по праву считается гордостью итальянского футбола. Это один из старейших, самых титулованных и дорогих клубов мира. В нашей статье — история команды, ее символика, ближайшие матчи в 2025 году и легендарные игроки, прославившие «черно-белых».Читать дальше