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«Наполи» предложил «Ювентусу» 14 млн евро за Миретти. Позиции сторон сближаются

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что действующие чемпионы Италии с оптимизмом смотрят на ход переговоров с «Ювентусом». Они предложили за хавбека 14 млн евро, стороны все ближе к консенсусу.

Источник: Спортс"

«Наполи» и «Ювентус» в ближайшие дни продолжат контактировать и намерены прийти к соглашению.

Миретти провел 25 игр в Серии А в прошлом сезоне, выступая за «Дженоа» на правах аренды. Статистику 22-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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