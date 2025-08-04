«Пари НН» о жалобе грузин в ФИФА на трансфер Бедошвили: «У Вахо были отступные — мы воспользовались опцией. Возможно, “Орби” хотел заработать больше, но пункт в контракте не&

«Обращаться или не обращаться в ФИФА — личное дело “Орби”, у Вахо Бедошвили была прописанная сумма отступных в контракте, которая была заложена в арендное соглашение между его бывшим клубом и “Гареджи”. В отличие от других клубов, которые также претендовали на игрока, мы знали о существовании такого пункта и воспользовались опцией выкупа. Таким образом, нам удалось выиграть конкуренцию за футболиста.
Возможно, «Орби» хотел заработать на игроке больше денег, чем это было предусмотрено в сумме отступных. В нашем понимании, нет оснований, каким образом можно оспорить пункт в контракте, который был согласован и подписан всеми сторонами.
Комментировать действия «Орби» не в зоне моей компетенции. Мы же рады, что Бедошвили присоединился к «Пари НН». Это молодой талантливый футболист, игрок молодежной сборной Грузии. У Вахо есть потенциал, который мы рассчитываем раскрыть. Довольны, что удалось подписать с Бедошвили контракт и что он становится частью нашей команды«, — отметил спортивный директор “Пари НН” Александр Удальцов.