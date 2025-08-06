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Гонсало получит в «Реале» 9-й номер, освобожденный Мбаппе. Последним среди испанцев под ним играл Сольдадо в сезоне-2007/08

Журналист Onda Cero Альберто Перейро подтвердил информацию различных источников о том, что 21-летний форвард получит 9-й номер в новом сезоне. Прежде он выступал под 30-м.

Источник: Спортс"

Последним испанцем, выступавшим под 9-м номером в составе «Реала», был Роберто Сольдадо в сезоне-2007/08.

Гонсало стал лучшим бомбардиром КЧМ. У форварда «Реала» 4 гола и ассист.