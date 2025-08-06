«МЮ» закупил GPS-трекеры, отслеживающие действия игроков и нагрузку. Штаб Аморима сможет в реальном времени смотреть за тем, насколько усердно футболисты работают и не грозят ли им травмы

Новейшая технология за 90 минут предоставляет штабу Аморима пять миллионов точек данных со 100%-й точностью, которые можно использовать в реальном времени, чтобы понять, кто работает усердно, а кто — нет.
В США «МЮ» использовал портативные маячки, но уже закупил 6−8 стационарных для использования на базе и 4 — для использования на «Олд Траффорд». Отмечается, что устройства крепятся к прожекторам, и данные с них уходят на iPad тренеров.
Еще одно потенциально важное преимущество технологии — она помогает установить, когда игроки подвергаются повышенному риску травм, за счет отслеживания динамических нагрузок и того, насколько футболисты их выдерживают на конкретных отрезках.