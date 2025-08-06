«Челси», «Атлетико» и «Тоттенхэм» интересовались Касадо. Хавбек не хочет уходить из «Барсы»

Утверждается, что каталонский клуб может продать 21-летнего игрока только при наличии предложения о трансфере и готовности хавбека уйти. Касадо не хочет покидать свою нынешнюю команду. Понимая это, «Тоттенхэм» переключился на кандидатуру Жоау Пальиньи.
В прошлом сезоне Ла Лиги Касадо провел 23 матча, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
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