«Челси», «Атлетико» и «Тоттенхэм» интересовались Касадо. Хавбек не хочет уходить из «Барсы»

Утверждается, что каталонский клуб может продать 21-летнего игрока только при наличии предложения о трансфере и готовности хавбека уйти. Касадо не хочет покидать свою нынешнюю команду. Понимая это, «Тоттенхэм» переключился на кандидатуру Жоау Пальиньи.