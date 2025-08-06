«Фортуна» отказалась от подписания форварда «Гранады» Вейсмана из-за протеста фанатов — израильтянин лайкал и комментировал посты с призывами к уничтожению Газы

Стоит отметить, что всего за день до объявления об отказе от трансфера в соцсетях «Фортуны» появился такой пост: «Что происходит? Мы получаем одно уведомление за другим в конце дня. По существу: судить о людях, которых не знаешь, основываясь на статье в Википедии?! Это не очень вписывается в наши представления…».