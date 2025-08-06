Мальтийские активисты провели акцию в поддержку Газы перед игрой «Маккаби» с «Хамрун Спартанс». Они показывали плакаты «Отстраните Израиль от всех игр» и «Геноцид — это не

Times of Malta сообщает, что группа активистов провела акцию с целью осуждения действий Израиля в Газе.
Матч проходил в Паоле на стадионе «Тони Беззина». Полиция приняла особые меры предосторожности, установив заграждение на дороге рядом с ареной.
Собравшиеся активисты выкрикивали лозунги на тему геноцида в Палестине, призывали обеспечить ее свободу и прекратить «израильскую оккупацию».
Были замечены плакаты «Отстраните Израиль от всех игр» и «Геноцид — это не игра».
Отмечается, что большой палестинский флаг также был вывешен на бастионах Сенглеи и был виден из Паолы.