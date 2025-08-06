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Мальтийские активисты провели акцию в поддержку Газы перед игрой «Маккаби» с «Хамрун Спартанс». Они показывали плакаты «Отстраните Израиль от всех игр» и «Геноцид — это не

Во вторник команда из Тель-Авива на выезде одержала победу над мальтийским клубом «Хамрун Спартанс» (2:1).

Источник: Спортс"

Times of Malta сообщает, что группа активистов провела акцию с целью осуждения действий Израиля в Газе.

Матч проходил в Паоле на стадионе «Тони Беззина». Полиция приняла особые меры предосторожности, установив заграждение на дороге рядом с ареной.

Собравшиеся активисты выкрикивали лозунги на тему геноцида в Палестине, призывали обеспечить ее свободу и прекратить «израильскую оккупацию».

Были замечены плакаты «Отстраните Израиль от всех игр» и «Геноцид — это не игра».

Отмечается, что большой палестинский флаг также был вывешен на бастионах Сенглеи и был виден из Паолы.