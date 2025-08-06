Булыкин о матче с Иорданией: «Одна из лучших команд на континенте. На ее фоне можно увидеть достоинства и недостатки России»

"Болельщики в целом показали, что готовы приходить на трибуны даже в условиях, когда наша национальная команда не участвует в официальных турнирах. Что доказывает необходимость проведения таких товарищеских матчей даже тогда, когда мы не знаем, сколько ждать возвращения на международную арену.
В любом случае радует, что РФС находит способы поддерживать сборную в тонусе, тренерский штаб может проверять ее уровень и просто наигрывать те или иные связки между игроками.
Да, иногда уровень соперников оставляет желать лучшего, но в случае с Иорданией нам грех жаловаться на спарринг — команда сейчас одна из лучших на своем континенте и является отличным соперником, на фоне которого можно увидеть свои достоинства и недостатки", — сказал бывший нападающий сборной России.