Булыкин о матче с Иорданией: «Одна из лучших команд на континенте. На ее фоне можно увидеть достоинства и недостатки России»

"Болельщики в целом показали, что готовы приходить на трибуны даже в условиях, когда наша национальная команда не участвует в официальных турнирах. Что доказывает необходимость проведения таких товарищеских матчей даже тогда, когда мы не знаем, сколько ждать возвращения на международную арену.