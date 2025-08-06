Гендиректор «Ахмата»: «И у Черчесова, и у нас амбициозные планы — выигрывать в каждом матче, показывать красивую игру. Трансферы? Найдем точки соприкосновения»

"И у Черчесова, и у нас амбициозные планы — выигрывать в каждом матче, показывать красивую и зрелищную игру.
Трансферы для нового тренера? Мы все обсудили, найдем точки соприкосновения и будем двигаться дальше", — сказал Ахмед Айдамиров.
Сообщалось, что сегодня тренер подпишет с грозненцами 3-летний контракт. «Ахмат» начал сезон с 4 поражений в 4 матчах.
"И у Черчесова, и у нас амбициозные планы — выигрывать в каждом матче, показывать красивую и зрелищную игру.
Трансферы для нового тренера? Мы все обсудили, найдем точки соприкосновения и будем двигаться дальше", — сказал Ахмед Айдамиров.