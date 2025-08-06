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Ассоциация футбола Аргентины допустила проведение матча с Россией: «Такой вариант может быть рассмотрен, но нет определенности с датами»

«Матч со сборной России действительно возможен, такой вариант может быть рассмотрен, но на текущий момент нет определенности с возможными датами», — сообщили в Аргентинской футбольной ассоциации.

Источник: Спортс"

«Матч со сборной России действительно возможен, такой вариант может быть рассмотрен, но на текущий момент нет определенности с возможными датами», — сообщили в Аргентинской футбольной ассоциации.