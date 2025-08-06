Непомнящий об ужесточении лимита: «Есть смысл, когда мы в изоляции. Зачем нужны иностранцы, особенно средней руки, если не играем в еврокубках?»

"Я, в принципе, против лимитов вообще. Но в условиях, когда мы в изоляции, в них есть смысл. Зачем нужны иностранцы, особенно средней руки, если мы не играем в еврокубках? Поэтому в этом случае, пока у нас не находится варианта по возвращению на международную арену, можно ужесточить. Но туда-сюда потом качаться, тоже не есть хорошо.