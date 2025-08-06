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Непомнящий об ужесточении лимита: «Есть смысл, когда мы в изоляции. Зачем нужны иностранцы, особенно средней руки, если не играем в еврокубках?»

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал оптимальным вариантом 5 иностранцев на поле, 10 — в заявке.

Источник: Sports

"Я, в принципе, против лимитов вообще. Но в условиях, когда мы в изоляции, в них есть смысл. Зачем нужны иностранцы, особенно средней руки, если мы не играем в еврокубках? Поэтому в этом случае, пока у нас не находится варианта по возвращению на международную арену, можно ужесточить. Но туда-сюда потом качаться, тоже не есть хорошо.

Насчет того, станет ли российский футбол при новом лимите хуже, я тоже сомневаюсь. Качественные иностранцы же никуда не денутся.

Будут раздуваться контракты молодых отечественных игроков? Нет, но это уже совершенно другая тема«, — сказал экс-тренер “Балтики” и “Томи”.