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Шатов о том, что ВАР не везде в Первой лиге: «Спортивный принцип изначально нарушен. Правила меняются каждый раз: здесь рука, здесь — не рука…»

— Судьи в ФНЛ намного слабее, чем в Премьер-лиге?

Источник: Спортс"

— Не скажу, что [уровень] катастрофически ниже. И в РПЛ ошибаются очень часто. Но хотелось бы верить, что это просто такая квалификация арбитров, а не предвзятость. Поэтому пусть судьи тоже прибавляют, учатся — как и футболисты, тренеры. Может быть, кого-то тоже можно отправить на повышение квалификации.

На самом деле, с системой ВАР [появились] разные трактовки, но арбитры не могут прийти к единому знаменателю. Поэтому каждый раз правила меняются: здесь рука, здесь — не рука… Честно, иногда самому тяжело разобраться.

— На стадионе «Урала» в прошлом сезоне вообще не было ВАР.

— Да, только у «Родины», «Черноморца» и «Сочи» была эта система.

— Это нормально?

— Спортивный принцип изначально нарушен. Либо [ВАР] есть у всех, либо ни у кого не должно быть. Тогда все в равных условиях, — сказал бывший тренер «Урала».