Шатов о том, что ВАР не везде в Первой лиге: «Спортивный принцип изначально нарушен. Правила меняются каждый раз: здесь рука, здесь — не рука…»

— Не скажу, что [уровень] катастрофически ниже. И в РПЛ ошибаются очень часто. Но хотелось бы верить, что это просто такая квалификация арбитров, а не предвзятость. Поэтому пусть судьи тоже прибавляют, учатся — как и футболисты, тренеры. Может быть, кого-то тоже можно отправить на повышение квалификации.