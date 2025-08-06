Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
16:00
Красное Знамя
:
Коломна
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
16:00
Ильпар
:
Носта
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.75
П2
2.00
Футбол. Кубок России
17:00
ПСК
:
Дружба М
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.61
П2
2.10
Футбол. Кубок России
18:00
Broke Boys
:
Орел
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.20
П2
4.40
Футбол. Кубок России
18:00
СШ Ленинградец
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.35
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
18:00
Кайрат
:
Слован Бр
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.25
П2
3.48
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Зальцбург
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.65
П2
2.50
Футбол. Лига Европы
20:00
РФШ
:
КуПС
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
20:15
2DROTS
:
Торпедо Вл
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.52
П2
6.68
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Лудогорец
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.16
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Лех
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.62
П2
2.65
Футбол. Лига Европы
21:45
Риека
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.72
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ницца
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
3.06
X
3.62
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Фейеноорд
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.55
П2
2.90

Александр Мостовой: «Люди в 30 лет уже заканчивают, а Овечкин почти в 40 побил рекорд. Вот кого в пример надо ставить. Его знают во всем мире»

6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов в регулярках (974 шайбы с учетом плей-офф).

Источник: Спортс"

— Рекорд Александра Овечкина и его игра в таком возрасте вас впечатлили?

— Конечно, меня впечатлило. Кто-то думал, что он побьет рекорд в этом году, кто-то — что в следующем чемпионате, все делали свои прогнозы. Но рано или поздно он бы его побил.

Просто все были удивлены, были впечатлены, что он его еще в этом году побил, в 39 лет. Люди в 30 лет уже заканчивают, а он почти в 40 побил рекорд. Вот кого в пример надо ставить. Овечкина знают во всем мире, — сказал бывший футболист сборной России.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше