Александр Мостовой: «Люди в 30 лет уже заканчивают, а Овечкин почти в 40 побил рекорд. Вот кого в пример надо ставить. Его знают во всем мире»

— Рекорд Александра Овечкина и его игра в таком возрасте вас впечатлили?
— Конечно, меня впечатлило. Кто-то думал, что он побьет рекорд в этом году, кто-то — что в следующем чемпионате, все делали свои прогнозы. Но рано или поздно он бы его побил.
Просто все были удивлены, были впечатлены, что он его еще в этом году побил, в 39 лет. Люди в 30 лет уже заканчивают, а он почти в 40 побил рекорд. Вот кого в пример надо ставить. Овечкина знают во всем мире, — сказал бывший футболист сборной России.
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