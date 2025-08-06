Александр Мостовой: «Люди в 30 лет уже заканчивают, а Овечкин почти в 40 побил рекорд. Вот кого в пример надо ставить. Его знают во всем мире»

Просто все были удивлены, были впечатлены, что он его еще в этом году побил, в 39 лет. Люди в 30 лет уже заканчивают, а он почти в 40 побил рекорд. Вот кого в пример надо ставить. Овечкина знают во всем мире, — сказал бывший футболист сборной России.