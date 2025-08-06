Сон об уходе из «Тоттенхэма»: «Я вложил в этот клуб все сердце и душу — это самое трудное решение в моей жизни. Победа в ЛЕ останется на всю жизнь. Надеюсь, я заставил вас гордиться

Когда я приехал сюда в 2015 году, я не говорил по-английски, не знал Лондон, но вы приняли меня с распростертыми объятиями, поверили в меня и поддерживали меня во всех взлетах и падениях. Я был всего лишь мальчишкой из Кореи с большими мечтами, у которого, как предполагалось, не было никаких шансов. А теперь, 10 лет спустя, Северный Лондон навсегда в моем сердце.