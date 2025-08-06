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Сон об уходе из «Тоттенхэма»: «Я вложил в этот клуб все сердце и душу — это самое трудное решение в моей жизни. Победа в ЛЕ останется на всю жизнь. Надеюсь, я заставил вас гордиться

Ранее лондонский клуб, за который полузащитник провел 454 матча, сообщил о его переходе в «Лос-Анджелес».

Источник: Спортс"

«Как подобрать подходящие слова? Не знаю. Я думал несколько дней. Это невозможно. Но вот момент настал. Мне пора попрощаться с “Тоттенхэм Хотспур” — моим домом последние десять лет.

Когда я приехал сюда в 2015 году, я не говорил по-английски, не знал Лондон, но вы приняли меня с распростертыми объятиями, поверили в меня и поддерживали меня во всех взлетах и падениях. Я был всего лишь мальчишкой из Кореи с большими мечтами, у которого, как предполагалось, не было никаких шансов. А теперь, 10 лет спустя, Северный Лондон навсегда в моем сердце.

Здесь я нашел друзей на всю жизнь, получил честь стать крестным отцом, а также капитаном нашего особенного клуба. Я вложил в этот клуб все свое сердце и душу, и это решение стало самым трудным в моей жизни. Я думал, что если и уйду, то только на своих условиях, на лучших условиях, когда наша совместная миссия будет выполнена. С гордостью и честью.

Мой дебют был чем-то особенным: награда Пушкаша это круто, «Золотая бутса» — честь, но победить в Лиге Европы в Бильбао… Это на всю жизнь. Мы будем разделять этот вечер, этот момент и этот трофей до конца наших дней.

Итак, всем вам, болельщикам, которые это читают. Спасибо за вашу любовь, поддержку и доверие, которые вы ко мне испытывали последние десять лет. Всем в клубе, его председателю, моим тренерам и всем, кто был рядом со мной каждый день на тренировках, в столовой, в поездках, на играх, когда я болел, восстанавливался, побеждал… Спасибо.

Всем, от всего сердца, спасибо. Надеюсь, я заставил вас гордиться", — написал Сон Хын Мин.