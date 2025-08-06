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«Легендарное возвращение!» Тренер 2Drots Смирнов о Фартуне

Об этом рассказал главный тренер 2Drots Дмитрий Смирнов.

Источник: Спортс"

Фартуна вышел на замену после перерыва. Это был его первый матч за 2D после возвращения из «КАМАЗа», где хавбек провел два сезона. Борис забил победный гол в компенсированное время. Гол принес победу «дротам» (1:0) и вывел во второй раунд Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Как оцените свой дебютный матч за 2Drots в профессиональном футболе?

— Самое главное — выиграли. Второй тайм мне очень понравился. Мы играли лучше. В первом тайме было тяжело, соперник хорошо играл в давление, один в один. Нам было тяжело выходить из-под такого давления.

Но это очень энергозатратный футбол. Я понимал, что рано или поздно они подсядут.

— Какие были мысли до гола Фартуны?

— Верили, что в конце забьем. Но когда в предпоследнем моменте выручил вратарь, подумал, что все идет к пенальти. Но Боря решил момент, за это мы его и ценим.

— Фартуна уходил в профи. Как вам его возвращение?

— Легендарное возвращение! Немножко пропустил, поэтому не был готов на всю игру. Но во втором тайме хорошо вышел. Он, Гау [Гаучо] вышли и игра пошла с нашим преимуществом.

— Как вам футболист Борис Фартуна?

— Он мне всегда был симпатичен. Я раньше с ним не работал, в «КАМАЗе» мало видел. Но с первых тренировок [в 2Drots] понял, что он хороший футболист, с хорошими качествами.

— Сегодня был тяжелый матч. С каким настроением подойдете к следующему раунду?

— Команды Второй лиги в игровом тонусе. Это большое преимущество. Расслабляться точно нельзя и не с чего, — рассказал главный тренер 2Drots в интервью корреспонденту Спортса«» Екатерине Бурделовой.

В следующем раунде 2Drots сыграют на выезде против «Космоса».