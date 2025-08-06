«Легендарное возвращение!» Тренер 2Drots Смирнов о Фартуне

Фартуна вышел на замену после перерыва. Это был его первый матч за 2D после возвращения из «КАМАЗа», где хавбек провел два сезона. Борис забил победный гол в компенсированное время. Гол принес победу «дротам» (1:0) и вывел во второй раунд Пути регионов Фонбет Кубка России.