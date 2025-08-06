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Нуньес будет получать около 400 тысяч фунтов в неделю в «Аль-Хилале». Форвард завтра попрощается с «Ливерпулем» на базе (Алекс Крук)

Ранее стало известно, что «Ливерпуль» и саудовский клуб достигли соглашения о трансфере форварда за 65 млн евро, включая бонусы. Затем игрок начал обсуждение будущего контракта, который будет рассчитан до 2028 года.

Источник: Спортс"

По данным журналиста talkSPORT Алекса Крука, Нуньес согласовал личные условия договора и зарплату на сумму около 400 000 фунтов в неделю.

Ожидается, что завтра уругваец попрощается с «красными» на тренировочной базе «Ливерпуля».

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