Селюк о Карпине: «Я против совмещения, это конфликт интересов, работа на 2−3 фронта. “Динамо” не особо феерит, с “Краснодаром” вообще смешно было. Лучше пусть сосредоточится на клубе»

— Я хочу изначально сказать, что я против совмещения должностей в «Динамо» и сборной России. Получается, что Карпин работает на два фронта, а может, и на три. Я считаю, что это конфликт интересов. Такого не должно быть.
«Динамо» не особо феерит, а с «Краснодаром» (0:1) вообще смешно было. Лучше пусть Карпин сосредоточится на «Динамо».
Что касается уровня Катара, я бы ответил на ваш вопрос вопросом. Раньше таких вопросов даже не возникало, хороший ли это спарринг. Катар или другая команда с Ближнего Востока — это были слабые соперники для сборной России. Это удручает. Сборная России должна играть с ними со счетом 5:0.
Обыграли Вьетнам — и начинаются разговоры про рекорд Карпина. Не пропустили и забили 15−20. Это больше политический шаг.
— Можно ли в подобных матчах понять настоящую силу сборной?
— С точки зрения проверки качества сборной России нужно пригласить более сильного соперника.
Если продолжать так играть, то могут и побить рекорд Дзюбы. Гладышев вышел и сделал покер. Гений тренерского цеха выпустил его за сборную, Гладышев забил четыре. В «Динамо» Гладышева используют не так, а берется Сергеев, который уже образно пенсионер, уже за 30. Это напрягает, — сказал футбольный агент.