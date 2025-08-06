Канчельскис о «Спартаке»: «Станковичу надо было еще в прошлом сезоне сказать до свидания. Кто эти руководители, которые рассказывают сказки, что “все будет хорошо”?

Раньше было ясно: [Николай] Старостин, [Константин] Бесков — великие люди. Потом [Леонид] Федун — к нему можно было прийти с вопросами. А сейчас кто? Бардак. Если вы такие умные руководители, зачем было держать Станковича до нового сезона? Надо было еще в прошлом сезоне сказать спасибо и до свидания. Все просто. А теперь — поиск нового тренера.