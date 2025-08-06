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Канчельскис о «Спартаке»: «Станковичу надо было еще в прошлом сезоне сказать до свидания. Кто эти руководители, которые рассказывают сказки, что “все будет хорошо”?

Ранее сообщалось, что будущее Деяна Станковича может решиться на заседании совета директоров клуба в сентябре.

Источник: Спортс"

«Очень интересно, кто сейчас вообще управляет “Спартаком”? Спартаковский “Лукойл”? А где конкретные имена и фамилии? Ничего непонятно.

Раньше было ясно: [Николай] Старостин, [Константин] Бесков — великие люди. Потом [Леонид] Федун — к нему можно было прийти с вопросами. А сейчас кто? Бардак. Если вы такие умные руководители, зачем было держать Станковича до нового сезона? Надо было еще в прошлом сезоне сказать спасибо и до свидания. Все просто. А теперь — поиск нового тренера.

Жалко болельщиков, которые искренне переживают за клуб и каждый год ждут трофеев, но ничего не происходит. Кто эти руководители, которые рассказывают сказки стране и «Спартаку», что «все будет хорошо»? Вот честно, мне очень интересно узнать, кто этот уникальный человек.

Я каждый сезон говорю: «Спартак» максимум поборется за четвертое-пятое места", — сказал бывший полузащитник сборной России.

Канчельскис о «Спартаке»: «Дайте Станковичу поработать — не думаю, что с его уходом что-то изменится. Даже с Раньери и Фергюсоном они ничего не выиграют».

«Спартак» не давал Станковичу 5 матчей на исправление ситуации — в клубе не обсуждают кадровые перестановки (Иван Карпов).