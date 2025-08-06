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«Комо» заплатит «Галатасараю» 3 млн евро плюс бонусы за прекращение аренды Мораты и купит форварда у «Милана» за 12 млн

Турецкий клуб требовал 6 млн евро за расторжение договора аренды форварда «Милана», в подписании которого был заинтересован «Комо». Среда считалась крайним сроком, после которого сделка могла сорваться.

Sky Sport Italia сообщает, что сегодня сторонам все-таки удалось договориться о переходе испанца в команду, которую тренирует Франсеск Фабрегас. «Галатасарай» получит 3 млн евро, будут предусмотрены бонусы. «Милану» «Комо» выплатит 12 млн евро.

В чемпионате Турции за полгода Мората провел 12 игр и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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