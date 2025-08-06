Тер Стеген решил общаться с «Барсой» только через агента и по-прежнему не намерен подписывать заключение о травме. Клуб ищет возможность передать документ Ла Лиге без автографа немца (3Сat)

Немец твердо настроен и дальше не подписывать заключение, а клуб ищет возможность направить документ в Ла Лигу без автографа футболиста. При этом, как отмечается, медицинская комиссия все равно не станет рассматривать дело без согласия тер Стегена.
«Барселона» может лишить тер Стегена 35% месячной зарплаты за отказ подписать заключение о травме для комиссии Ла Лиги. Крайняя мера — расторжение контракта.
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