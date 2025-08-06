Ширер о Шешко: «Ньюкасл» выиграл трофей и сыграет в ЛЧ, а «МЮ» занял 15-е место и провел ужасный сезон. Я понимаю, «Юнайтед» — огромный клуб, но не такая уж значим

«Похоже, у Беньямина Шешко был выбор между двумя клубами — “Ньюкаслом” и “Манчестер Юнайтед”. Один, который выиграл трофей [Кубок английской лиги] в прошлом году и теперь играет в Лиге чемпионов в этом сезоне, и другой, который ничего не выиграл, занял 15-е место и провел ужасный сезон.