Ширер о Шешко: «Ньюкасл» выиграл трофей и сыграет в ЛЧ, а «МЮ» занял 15-е место и провел ужасный сезон. Я понимаю, «Юнайтед» — огромный клуб, но не такая уж значим

«Похоже, у Беньямина Шешко был выбор между двумя клубами — “Ньюкаслом” и “Манчестер Юнайтед”. Один, который выиграл трофей [Кубок английской лиги] в прошлом году и теперь играет в Лиге чемпионов в этом сезоне, и другой, который ничего не выиграл, занял 15-е место и провел ужасный сезон.
Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» — огромный футбольный клуб, но не такая уж и значимая команда в данный момент. Я понимаю, все понимаю.
Похоже, судя по всему, он предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед». Похоже, «Ньюкасл» упустит еще одну цель, это разочаровывает. Я говорил об этом около недели назад, видимо, это трансферное окно становится катастрофическим для «Ньюкасла», — сказал Betfair экс-форвард «сорок».