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Ширер о Шешко: «Ньюкасл» выиграл трофей и сыграет в ЛЧ, а «МЮ» занял 15-е место и провел ужасный сезон. Я понимаю, «Юнайтед» — огромный клуб, но не такая уж значим

Ранее сообщалось, что форвард решил перейти в «Манчестер Юнайтед» и согласовал с манкунианцами контракт до 2030 года. «Ньюкасл» предлагал за игрока «РБ Лейпциг» более 80 млн евро.

Источник: Спортс"

«Похоже, у Беньямина Шешко был выбор между двумя клубами — “Ньюкаслом” и “Манчестер Юнайтед”. Один, который выиграл трофей [Кубок английской лиги] в прошлом году и теперь играет в Лиге чемпионов в этом сезоне, и другой, который ничего не выиграл, занял 15-е место и провел ужасный сезон.

Я понимаю, что «Манчестер Юнайтед» — огромный футбольный клуб, но не такая уж и значимая команда в данный момент. Я понимаю, все понимаю.

Похоже, судя по всему, он предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед». Похоже, «Ньюкасл» упустит еще одну цель, это разочаровывает. Я говорил об этом около недели назад, видимо, это трансферное окно становится катастрофическим для «Ньюкасла», — сказал Betfair экс-форвард «сорок».

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