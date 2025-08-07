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Переговоры «Баварии» и «Штутграта» по Вольтемаде не продвигаются. Форвард хочет присоединиться к мюнхенцам до закрытия трансферного окна (Флориан Плеттенберг)

В середине июля «Штутгарт» отклонил предложение мюнхенцев по 23-летнему форварду в размере 50+5 млн. Швабы приняли решение, что не продадут серебряного призера молодежного Евро-2025 за 60 млн.

Источник: Спортс"

Нападающий и его окружение не выдвигают ультиматумов или дедлайнов в адрес мюнхенского клуба, подчеркивает журналист Флориан Плеттенберг.

Вольтемаде остается игроком «Штутгарта», но вновь дал понять, что хотел бы перейти в «Баварию» до окончания трансферного окна.

Однако оба клуба занимают твердую позицию, перспективы достижения соглашения пока не видно.

«Бавария» хочет подписать еще одного игрока атаки после трансфера Диаса. Вольтемаде — предпочтительный кандидат.

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