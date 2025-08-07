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У «Фенербахче» Моуринью два поражения и ничья в трех последних матчах в квалификации ЛЧ

Команда Жозе Моуринью в среду потерпела выездное поражение от «Фейеноорда» (1:2), пропустив в добавленное время. Ответная игра 3-го отборочного раунда пройдет в Турции через неделю.

Источник: Спортс"

В общей сложности под руководством португальца стамбульцы приняли участие в пяти квалификационных матчах. В 2024-м они дважды обыграли «Лугано» (4:3 и 2:1) во 2-м отборочном раунде, а на следующем этапе вылетели от «Лилля» (1:2, 1:1).