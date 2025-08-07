В общей сложности под руководством португальца стамбульцы приняли участие в пяти квалификационных матчах. В 2024-м они дважды обыграли «Лугано» (4:3 и 2:1) во 2-м отборочном раунде, а на следующем этапе вылетели от «Лилля» (1:2, 1:1).
У «Фенербахче» Моуринью два поражения и ничья в трех последних матчах в квалификации ЛЧ
Команда Жозе Моуринью в среду потерпела выездное поражение от «Фейеноорда» (1:2), пропустив в добавленное время. Ответная игра 3-го отборочного раунда пройдет в Турции через неделю.