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Тебас о словах экс-арбитра Итурральде: «Мои “влажные мечты” — независимое судейство, полная противоположность тому, чем жил ты. Те, кто кричит “он хочет контролировать” были внутри и&n

Ранее экс-арбитр раскритиковал тот факт, что Грегорио Мансано вошел в комитет по назначению судей на матчи Ла Лиги, став там первым тренером.

Источник: Спортс"

«Итурральде опять за свое! Он говорит, что мои “влажные мечты” — контролировать судейство. Какая глубина, какой уровень споров.

Казалось бы, после стольких лет без судейства ты должен был бы перестроиться… Но нет: ты все еще судишь в уме и выдаешь воображаемые карточки всем, кто не повторяет твои реплики.

Уточню: мои «влажные мечты» (раз уж тебя это так интересует) — независимое, профессиональное судейство, без потрясений и скандалов… Ну, знаешь, полная противоположность тому, чем ты жил годами, или помнишь, как сам коллектив говорил об «индексе коррупции»?

Самое забавное, что те, кто чаще всего кричит «он хочет контролировать», — это те, кто был внутри (и сознательно молчал), в то время как другие действительно контролировали судейство. Иногда подсознание тебя подводит.

Вы продолжаете искать заголовки, а я буду продолжать работать над тем, чтобы испанский футбол функционировал без предвзятости, без искажения показателей и без ностальгии по прошлому, которое некоторые из вас до сих пор идеализируют… По причинам, которые мы все знаем", — написал глава Ла Лиги в своем аккаунте в X.

«Влажными мечтами Тебаса всегда было контролировать судейство. Они ненавидят судей, а те молчат, получая свои 300 тысяч». Экс-арбитр Итурральде о Мансано в комитете по назначению арбитров.