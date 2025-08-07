Тебас о словах экс-арбитра Итурральде: «Мои “влажные мечты” — независимое судейство, полная противоположность тому, чем жил ты. Те, кто кричит “он хочет контролировать” были внутри и&n

Вы продолжаете искать заголовки, а я буду продолжать работать над тем, чтобы испанский футбол функционировал без предвзятости, без искажения показателей и без ностальгии по прошлому, которое некоторые из вас до сих пор идеализируют… По причинам, которые мы все знаем", — написал глава Ла Лиги в своем аккаунте в X.