Мостовой о Черчесове: «Был то в Казахстане, то в Венгрии, в итоге убрали и оттуда, и отсюда. Не получится в “Ахмате” — будет свободен. В футболе все давно придумали, играю

Месяц назад назначили одного тренера, никто даже не знал, кто он. До него был еще один наставник.
В футболе все давно придумали. У одного все получилось, у другого — нет. Не получится — будет свободен.
В последние годы Станислав Саламович был то в Казахстане, то в Венгрии. В итоге убрали и оттуда, и отсюда. Но это работа тренера. Сейчас так: получилось — молодец, не получилось — освободите место.
«Ахмат» для меня является командой середины таблицы. Железно. У них хороший состав, бюджет и условия. Независимо от тренера клуб должен занимать место на экваторе. Потому что в футбол играют футболисты!" — сказал бывший хавбек сборной России.
Черчесов — тренер «Ахмата». Пока не работал, бывал в ложе с Орбаном, ходил по шоу, хвалил Овечкина.