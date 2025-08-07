«Челси» продал Угочукву «Бернли» за 20+ млн фунтов

21-летний полузащитник подписал с новым клубом пятилетний контракт.
Минувший сезон Угочукву провел в «Саутгемптоне» на правах аренды. За «святых» он сыграл 31 матч во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 3 результативные передачи.
С полной статистикой француза можно ознакомиться здесь.
Фото: burnleyfootballclub.com.
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