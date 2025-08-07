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«Зенит» запрашивал стоимость форварда «Севильи» Ромеро. Испанцы хотят 20 млн евро за игрока с 4 голами за сезон Ла Лиги (ABC)

ABC сообщает, что петербуржцы интересовались стоимостью 25-летнего испанца. Команда из Андалусии запросила около 20 млн евро.

Источник: Спортс"

Контракт Ромеро рассчитан до 2028 года, в нем прописаны отступные в размере 30 млн.

В прошлом сезоне Исаак забил 4 гола за 31 матч в Ла Лиге. Подробно со статистикой Ромеро можно ознакомиться здесь.