Моуринью после 1:2 с «Фейеноордом»: «Доволен своими игроками за исключением нескольких ошибок. Впереди ответный матч»

У нас было много оборонительных вариантов для игры, но, помимо Дженка Тосуна и Джона Дурана, нам не хватало игроков, которые бы ускорили игру. Тем не менее, я доволен игрой своей команды, поэтому нечестно говорить о том, чего нам не хватает. Впереди ответный матч с теми же футболистами, плюс вернется Талиска«, — заявил главный тренер “Фенербахче”.