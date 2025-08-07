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Моуринью после 1:2 с «Фейеноордом»: «Доволен своими игроками за исключением нескольких ошибок. Впереди ответный матч»

«Фенербахче» уступил роттердамцам 1:2 в первой игре 3-го раунда квалификации турнира, Спортс«» эксклюзивно показал матч совместно с WINLINE. Комментировали Вадим Лукомский и Эльвин Керимов.

На 19-й минуте Квинтен Тимбер вывел хозяев вперед, на 86-й Софьян Амрабат сравнял счет. На 1-й добавленной минуте Анис Хадж-Мусса вернул роттердамцам преимущество, забив головой — этот мяч стал победным.

Жозе Моуринью считает, что его команда смотрелась достойно.

«Мы сыграли хорошо, я доволен выступлением игроков за исключением нескольких ошибок. Этот замечательный стадион замолчал во втором тайме [когда “Фенербахче” забил]. Хоть и расстроены из-за результата, мы уверены в себе. На нашем стадионе мы будем играть в такой же атмосфере, как и соперник сегодня.

У нас было много оборонительных вариантов для игры, но, помимо Дженка Тосуна и Джона Дурана, нам не хватало игроков, которые бы ускорили игру. Тем не менее, я доволен игрой своей команды, поэтому нечестно говорить о том, чего нам не хватает. Впереди ответный матч с теми же футболистами, плюс вернется Талиска«, — заявил главный тренер “Фенербахче”.

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