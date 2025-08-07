Ричмонд
Футбол. Кубок России
12:30
Анри
:
КДВ
П1
8.44
X
5.70
П2
1.29
Футбол. Кубок России
13:30
Бурятия
:
Иркутск
П1
8.80
X
5.60
П2
1.27
Футбол. Кубок России
15:00
Темп
:
Уралец-ТС
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:15
СШОР 1 - Кристалл
:
Луки-Энергия
П1
2.90
X
3.65
П2
2.17
Футбол. Лига Европы
19:00
Линколн
:
Ноа
П1
4.80
X
3.85
П2
1.70
Футбол. Лига Европы
19:00
Фредрикстад
:
Мидтьюлланн
П1
3.86
X
3.95
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
19:00
Милсами
:
Виртус
П1
1.20
X
7.75
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Арис Л
:
АЕК
П1
3.65
X
3.45
П2
2.12
Футбол. Лига конференций
19:00
Араз
:
Омония
П1
3.85
X
3.50
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Хаммарбю
П1
2.40
X
3.50
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Жальгирис К
:
Арда
П1
2.00
X
3.40
П2
4.20
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ницца
0
:
Бенфика
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фейеноорд
2
:
Фенербахче
1
Футбол. Лига Европы
завершен
Риека
1
:
Шелбурн
2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Лех
1
:
Црвена Звезда
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Лудогорец
0
:
Ференцварош
0
Футбол. Кубок России
завершен
2DROTS
1
:
Торпедо Вл
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Зальцбург
0
:
Брюгге
1
Футбол. Лига Европы
завершен
РФШ
1
:
КуПС
2
Футбол. Кубок России
завершен
Broke Boys
3
:
Орел
2
Футбол. Кубок России
завершен
СШ Ленинградец
0
:
Череповец
3
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Слован Бр
0
Сенников о лимите в РПЛ: «Это путь к развитию российского футбола. Если иностранец не выступает за свою сборную, то какой смысл его брать?»

Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.

Источник: Спортс"

— Это путь к развитию нашего внутреннего российского футбола. Я всегда говорил, что иностранцы нужны для повышения уровня, но самое главное — их мастерство.

— Станет ли российский футбол при новом лимите хуже?

— В начале качество лиги может упасть, но, я говорю — все зависит от легионеров. Если он просто иностранец и не выступает за свою сборную, то какой смысл его брать?

Если будут приезжие футболисты топового уровня, то, конечно же, и русские сразу тоже будут расти, — сказал бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников.