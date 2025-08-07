Сенников о лимите в РПЛ: «Это путь к развитию российского футбола. Если иностранец не выступает за свою сборную, то какой смысл его брать?»

— Это путь к развитию нашего внутреннего российского футбола. Я всегда говорил, что иностранцы нужны для повышения уровня, но самое главное — их мастерство.
— Станет ли российский футбол при новом лимите хуже?
— В начале качество лиги может упасть, но, я говорю — все зависит от легионеров. Если он просто иностранец и не выступает за свою сборную, то какой смысл его брать?
Если будут приезжие футболисты топового уровня, то, конечно же, и русские сразу тоже будут расти, — сказал бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников.