Капелло считает, что Влахович может забить 20 голов за сезон: «Душан почти сделал это с Аллегри в “Юве”. В составе “Милана” есть только оставивший сомнения Хименес»

Нужно отметить, что у всего «Милана» мало что складывалось в прошлом сезоне, поэтому для Хименеса есть смягчающие обстоятельство", — сказал Фабио Капелло.
Бывший тренер ответил, может ли Душан Влахович стать для «Милана» нападающим, который может забить 20 голов за сезон.
«Душан уже делал это в “Фиорентине”, и был близок к этому в сезоне с Аллегри в “Ювентусе”. Влахович — нападающий, играющий в штрафной. Он способен забивать, если снова обретет уверенность и получит голевые моменты», — добавил Капелло в интервью La Gazzetta dello Sport.