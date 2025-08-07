Эстевао: «Больше всего в “Челси” следил за Азаром. Я хочу выиграть все возможные титулы, АПЛ и ЛЧ, быть лучшим в мире»

— У вас есть любимый футболист в «Челси»?
— Больше всего в «Челси» я следил за Эденом Азаром.
— За этот клуб выступали многие прекрасные бразильские футболисты.
— Приятно находиться в клубе, где столько бразильцев творили историю. Я надеюсь продолжить дело тех, кто написал прекрасную историю в «Челси».
— Какие у вас цели в «Челси»?
— Я хочу выиграть все возможные титулы, АПЛ и Лигу чемпионов.
Если говорить о личных задачах, то хочу быть лучшим в мире и продолжать усердно работать, чтобы эти мечты сбылись, — сказал Эстевао.
Узнать больше по теме
ФК «Челси»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
ФК «Челси» — одна из самых известных и титулованных команд мирового футбола. В марте 2025 года клубу исполнится 120 лет. Рассмотрим историю возникновения, актуальный состав и сводную статистику матчей ФК «Челси» в текущем сезоне.Читать дальше