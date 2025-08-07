Российский футболист «Атланты» Миранчук забил шестой гол в сезоне

Встреча прошла на домашней арене «Атланты» и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. Миранчук во второй раз отличился в рамках Кубка лиг, ранее он забил мяч 31 июля в матче с мексиканской «Некаксой» (1:3). Также на счету россиянина в нынешнем сезоне четыре гола в играх регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS). В последних шести матчах полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами.