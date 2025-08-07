Андреев об ужесточении лимита РПЛ: «Агенты — ребята не глупые, будут реагировать. Трансферная цена вырастет, зарплата вырастут, уровень упадет»

— Понять для чего это делается — сложно. В АПЛ нет лимита, но это лучшая лига, высокий уровень. Посмотрим.
— Как думаете, упадет ли уровень чемпионата?
— Скорее всего, при таком лимите будет наигрываться больше наших пацанов, но уровень турнира упадет. Во многих командах разницу делают легионеры. Наверное, это как-то отразится на уровне чемпионата.
— Взлетят ли цены на российских игроков после ужесточения?
— Здесь уже десятилетиями сложилась определенная система. Существуют агенты, они все — ребята не глупые. Они будут реагировать на эту ситуацию.
Естественно, и трансферная цена вырастет, и зарплата вырастут, а уровень упадет, — сказал бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.