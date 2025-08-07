Моуринью о поражении от «Фейеноорда»: «Фенербахче» доминировал. Добро пожаловать в ад в Кадыкей"

"Очень доволен игрой своих футболистов. Особенно во втором тайме этот великолепный стадион погрузился в тишину. У соперника, который является хорошей командой, были трудности. Мы доминировали в матче.
Я известен своей критикой судей после поражений, но в этот раз арбитр (Гленн Нюберг — Спортс«“) был великолепен. Он работал на мировом уровне.
Я уже [по ходу карьеры] выигрывал ответные матчи у «Фейеноорда». Верю, что мы сможем это сделать. Добро пожаловать в Кадыкей, в ад«, — сказал главный тренер “Фенербахче” Жозе Моуринью.
Кадыкей — район Стамбула, в котором расположен домашний стадион «Фенербахче».