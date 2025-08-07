Константин Генич: «Посещение студии “Матч ТВ” и других проектов говорит, что Черчесов хотел воплотить идеи в РПЛ. Он не сделал шаг назад, приняв “Ахмат”

Ричмонд
Футбол. Кубок России
12:30
Анри
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
8.44
X
5.70
П2
1.29
Футбол. Кубок России
13:30
Бурятия
:
Иркутск
Все коэффициенты
П1
8.80
X
5.60
П2
1.27
Футбол. Кубок России
15:00
Темп
:
Уралец-ТС
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:15
СШОР 1 - Кристалл
:
Луки-Энергия
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.65
П2
2.17
Футбол. Лига Европы
19:00
Линколн
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.85
П2
1.70
Футбол. Лига Европы
19:00
Фредрикстад
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.86
X
3.95
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
19:00
Милсами
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Арис Л
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.61
X
3.40
П2
2.13
Футбол. Лига конференций
19:00
Араз
:
Омония
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.50
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Хаммарбю
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Жальгирис К
:
Арда
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.35
П2
4.15
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.46
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
19:30
ЧФР
:
Брага
Все коэффициенты
П1
4.45
X
3.44
П2
1.94
Футбол. Лига конференций
19:30
Баник О
:
Аустрия
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.46
П2
2.99
Футбол. Лига Европы
20:00
Хеккен
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.76
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Рига
:
Бейтар И
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.75
П2
3.11
Футбол. Лига конференций
20:00
Викинг
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.75
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
20:00
АИК
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.05
П2
5.40
Футбол. Лига конференций
20:00
Силькеборг
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.52
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
20:30
ПАОК
:
Вольфсбергер
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.45
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ницца
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фейеноорд
2
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Риека
1
:
Шелбурн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Лех
1
:
Црвена Звезда
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Лудогорец
0
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
2DROTS
1
:
Торпедо Вл
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Зальцбург
0
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
РФШ
1
:
КуПС
2
П1
X
П2

Константин Генич: «Посещение студии “Матч ТВ” и других проектов говорит, что Черчесов хотел воплотить идеи в РПЛ. Он не сделал шаг назад, приняв “Ахмат”

«Ахмат» ранее назначил специалиста на пост главного тренера, подписав с ним соглашение на три года.

Источник: Спортс"

— Этот выбор нужно было сделать намного раньше, но, насколько знаю, Станислав Саламович после первого предложения «Ахмата» взял время на размышление, а затем отказался возглавить команду.

Думаю, в амбициях Черчесова было дождаться предложения из московских клубов или от тех, кто попытается бороться за чемпионство.

Но Михаил Галактионов остался в «Локомотиве», Валерий Карпин пришел в «Динамо», Деян Станкович продлил контракт со «Спартаком», «Зенит» с долгим контрактом у Сергея Семака, «Краснодар» верит в Мурада Мусаева, а Рашид Рахимов удачно работает в «Рубине». ЦСКА же вряд ли бы позвал Черчесова.

Частое посещение студии «Матч ТВ» и других проектов говорит, что Черчесов хотел воплотить свои идеи в российском чемпионате. «Ахмат» — хороший вариант, команда здорово укрепилась, у клуба большие амбиции.

— Черчесов не собирал эту команду.

— В команде собраны квалифицированные футболисты. Он быстро поймет, кто на что способен. Надеюсь, у них будет конфетно‑букетный период, хотя стартовать придется с матча против «Зенита».

Мы знаем требовательность и амбициозность Станислава Саламовича — он не сделал шаг назад, приняв «Ахмат». Думаю, что он видит работу в Грозном как плацдарм, и что здесь он покажет хороший результат.

Если тренер покажет себя, как он хочет и может, не исключаю, что за ним могут прийти другие команды.

Не сомневаюсь, что Черчесов точно доработает до конца сезона, выправит ситуацию и к зимнему перерыву поднимет команду в середину таблицы, — сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.