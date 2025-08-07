Таранов про РПЛ: «Я за отсутствие лимита, но привозить слабых легионеров — неправильно. С иностранцами повышается конкуренция — посмотрите на АПЛ»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12:30
Анри
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
8.44
X
5.70
П2
1.29
Футбол. Кубок России
13:30
Бурятия
:
Иркутск
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.70
П2
1.26
Футбол. Кубок России
15:00
Темп
:
Уралец-ТС
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:15
СШОР 1 - Кристалл
:
Луки-Энергия
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.70
П2
2.18
Футбол. Лига Европы
19:00
Линколн
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.85
П2
1.70
Футбол. Лига Европы
19:00
Фредрикстад
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.86
X
3.95
П2
1.93
Футбол. Лига конференций
19:00
Милсами
:
Виртус
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.75
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Арис Л
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
3.61
X
3.40
П2
2.13
Футбол. Лига конференций
19:00
Араз
:
Омония
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.49
П2
2.05
Футбол. Лига конференций
19:00
Русенборг
:
Хаммарбю
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
19:00
Жальгирис К
:
Арда
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.35
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
19:30
АЕК Л
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.46
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
19:30
ЧФР
:
Брага
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.45
П2
1.94
Футбол. Лига конференций
19:30
Баник О
:
Аустрия
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.46
П2
2.99
Футбол. Лига Европы
20:00
Хеккен
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.76
П2
2.60
Футбол. Лига конференций
20:00
Рига
:
Бейтар И
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.75
П2
3.11
Футбол. Лига конференций
20:00
Викинг
:
Истанбул Башакшехир
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.75
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
20:00
АИК
:
Дьер
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.05
П2
5.50
Футбол. Лига конференций
20:00
Силькеборг
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.52
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
20:30
ПАОК
:
Вольфсбергер
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.45
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
21:00
Зриньски
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.44
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
21:00
Панатинаикос
:
Шахтер
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.60
П2
2.68
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Эгнатия
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.04
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
21:00
Дифферданж
:
Левадия
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.45
П2
2.95
Футбол. Лига конференций
21:00
Викингур Л
:
Линфилд
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.59
П2
2.82
Футбол. Лига конференций
21:00
Спарта П
:
Арарат-Армения
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
17.00
Футбол. Лига конференций
21:00
АЗ
:
Вадуц
Все коэффициенты
П1
1.09
X
14.25
П2
32.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Андерлехт
:
Шериф
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.61
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
21:00
Полесье
:
Пакш
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.55
П2
3.50
Футбол. Лига конференций
21:00
Левски
:
Сабах
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.55
П2
4.80
Футбол. Лига конференций
21:15
Лозанна
:
Астана
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.45
П2
6.40
Футбол. Лига Европы
21:30
ФКСБ
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.04
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
21:30
Серветт Ж
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.74
П2
2.27
Футбол. Лига конференций
21:30
Лугано
:
Целе
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.70
П2
5.80
Футбол. Лига конференций
21:30
Балкани
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:30
Университатя Кр
:
Спартак Тр
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.80
П2
5.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ницца
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Фейеноорд
2
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Риека
1
:
Шелбурн
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Лех
1
:
Црвена Звезда
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Лудогорец
0
:
Ференцварош
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
2DROTS
1
:
Торпедо Вл
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Зальцбург
0
:
Брюгге
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
РФШ
1
:
КуПС
2
П1
X
П2

Таранов про РПЛ: «Я за отсутствие лимита, но привозить слабых легионеров — неправильно. С иностранцами повышается конкуренция — посмотрите на АПЛ»

Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.

Источник: Спортс"

"Я придерживаюсь такого мнения, что отсутствие лимита на легионеров должно, наоборот, приносить пользу чемпионату.

Потому что с приходом легионеров конкуренция повышается. Взять в пример любой европейский чемпионат, посмотрите, например, на АПЛ.

Лично мне это никогда не мешало. Как по мне, наоборот, для наших игроков конкуренция становится жестче, и они развиваются иначе.

Да, я за отсутствие лимита! Но опять же с какими-то поправками. Привозить абы кого, слабых легионеров — неправильно«, — сказал бывший футболист ЦСКА и “Крыльев Советов” Иван Таранов.