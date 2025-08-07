Таранов про РПЛ: «Я за отсутствие лимита, но привозить слабых легионеров — неправильно. С иностранцами повышается конкуренция — посмотрите на АПЛ»

"Я придерживаюсь такого мнения, что отсутствие лимита на легионеров должно, наоборот, приносить пользу чемпионату.
Потому что с приходом легионеров конкуренция повышается. Взять в пример любой европейский чемпионат, посмотрите, например, на АПЛ.
Лично мне это никогда не мешало. Как по мне, наоборот, для наших игроков конкуренция становится жестче, и они развиваются иначе.
Да, я за отсутствие лимита! Но опять же с какими-то поправками. Привозить абы кого, слабых легионеров — неправильно«, — сказал бывший футболист ЦСКА и “Крыльев Советов” Иван Таранов.