Кобелев о лимите в РПЛ: «Как бы зарплата российских футболистов, которые через раз попадают по мячу, не сравнялась с зарплатой европейских мастеров»

"У нас часто меняется лимит на легионеров, поэтому некоторым клубам будет тяжело перестроиться.
С другой стороны, по новому лимиту пять иностранцев будут сидеть в запасе. Правильно ли это? Я думаю, что нет. Если и ужесточать лимит, делая дельту.
То есть на поле играют пять легионеров, а в запасе могут сидеть двое.
При этом как бы с новым лимитом зарплата российских футболистов, которые через раз попадают по мячу, не сравнялась с зарплатой европейских мастеров«, — сказал бывший главный тренер “Динамо” Андрей Кобелев.