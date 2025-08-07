Губерниев о рекорде Овечкина по доходам в НХЛ: «Если на зарплаты Месси и Роналду смотреть, заработок Саши скромен. Они столько за сезон получают»

"Было бы странно, если бы Овечкин заработал меньше других в НХЛ. Он главная звезда лиги. Естественно, он должен быть очень богатым человеком, каким и является. Я за Сашу очень рад!
Не люблю считать чужие деньги, но этот труд должен достойно оплачиваться. Но если смотреть на зарплаты Месси и Роналду, заработок Овечкина весьма скромен, потому что Месси и Роналду столько получают за один сезон", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Овечкин заработал 161,7 млн долларов за 20 лет в НХЛ — рекорд лиги. В топ-5 по общей сумме также входят Кросби, Малкин, Копитар и Ягр (Spotrac).