Губерниев о рекорде Овечкина по доходам в НХЛ: «Если на зарплаты Месси и Роналду смотреть, заработок Саши скромен. Они столько за сезон получают»

По данным Sportrac и букмекерской конторы Draft Kings, капитан «Вашингтона», выступающий в лиге с сезона-2005/06, в общей сложности заработал 161,72 млн долларов США (до вычета налогов). Это лучший результат в истории.

Источник: Спортс"

"Было бы странно, если бы Овечкин заработал меньше других в НХЛ. Он главная звезда лиги. Естественно, он должен быть очень богатым человеком, каким и является. Я за Сашу очень рад!

Не люблю считать чужие деньги, но этот труд должен достойно оплачиваться. Но если смотреть на зарплаты Месси и Роналду, заработок Овечкина весьма скромен, потому что Месси и Роналду столько получают за один сезон", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Овечкин заработал 161,7 млн долларов за 20 лет в НХЛ — рекорд лиги. В топ-5 по общей сумме также входят Кросби, Малкин, Копитар и Ягр (Spotrac).